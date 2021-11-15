Читатели польского журнала Do Rzeczy раскритиковали слова бывшего командующего сухопутными войсками Польши, генерала Вальдемара Скшипчака о возможности захвата Белоруссии за три дня.
Комментируя миграционный кризис на границе Польши с Белоруссией, генерал сказал:
"Три дня — и Белоруссия будет нашей".
Интернет-пользователи назвали высказывание Скшипчака провокацией, за которую нужно лишать генеральского звания.
Один из читателей выразил надежду, что "такую военную риторику не услышат" в Белоруссии и России.
"А русские тогда захватят Польшу за один день", — написал другой читатель журнала Do Rzeczy.
Ещё один комментатор предположил, что польский генерал "пересмотрел Бонда".
Ранее Скшипчак заявил, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область за 2-4 дня. Депутат Госдумы Александр Пятикоп назвал высказывания польского генерала "недружественными и несовременными".
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