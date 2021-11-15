Поляки раскритиковали своего генерала за слова о "захвате Белоруссии за три дня"

Читатели польского журнала Do Rzeczy раскритиковали слова бывшего командующего сухопутными войсками Польши, генерала Вальдемара Скшипчака о возможности захвата Белоруссии за три дня.

Комментируя миграционный кризис на границе Польши с Белоруссией, генерал сказал:

"Три дня — и Белоруссия будет нашей".

Интернет-пользователи назвали высказывание Скшипчака провокацией, за которую нужно лишать генеральского звания.

Один из читателей выразил надежду, что "такую военную риторику не услышат" в Белоруссии и России.

"А русские тогда захватят Польшу за один день", — написал другой читатель журнала Do Rzeczy.

Ещё один комментатор предположил, что польский генерал "пересмотрел Бонда".

Ранее Скшипчак заявил, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область за 2-4 дня. Депутат Госдумы Александр Пятикоп назвал высказывания польского генерала "недружественными и несовременными".





Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.