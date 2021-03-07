Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что силам НАТО удастся захватить Калининградскую область за 2-4 дня.

Депутат Госдумы Александр Пятикоп посчитал высказывание польского генерала "недружественными и несовременными".

"Такие высказывания я расцениваю как недружественные. Поляки — наши ближайшие соседи, а такие заявления не укрепляют мир между братскими народами. Это, как мне кажется, попытка создать напряжение у границ и отвлечь внимание от проблем в самой Польше. Если брать военную составляющую — то все необходимое для безопасности жителей у России есть. В целом такие заявления печальны, неправильны и несовременны", — отметил парламентарий в беседе с РИА "Новости".