Захарова: "Россия использует газ не для шантажа"

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ, прокомментировала обвинения в отношении России, которые озвучил премьер-министр Польши.

Премьер-министр Польши заявил, что Россия использует газ для шантажа с целью принятия членами Европейского союза выгодных ей решений.

Захарова написала в своём Telegram-канале:

"Россия использует газ не для шантажа, а для обоюдовыгодного сотрудничества. О чем прекрасно знают и в ЕС, и непосредственно в Польше".

Ранее Сенатор Алексей Пушков заявил, что обращение Польши к "Газпрому" с просьбой снизить цены на газ выглядит странно. Он напомнил, что Польша сделала всё возможное для остановки "Северного потока-2", а после 2022 года и вовсе не планирует закупать газ из-за строительства собственного газопровода.

Сенатор добавил, что Польша не изменит своего отношения к России, даже если получит скидку на газ.

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