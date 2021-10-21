В МИД Франции заявили, что способны ввести финансовые санкции против Польши

Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон допустил санкции в отношении Польши, поскольку власти страны решили, что её конституция приоритетнее, чем нормы Европейского союза.

Бон отметил важность политического диалога в этом вопросе. Однако политик подчеркнул, что крайней мерой могут стать финансовые санкции против Польши. По словам госсекретаря, находиться в составе ЕС — "суверенный выбор".

"Никто не заставляет никого вступать в Евросоюз. Можно из него выйти, как мы видели на примере Brexit", — объяснил Бон в эфире LCI.

Вместе с этим госсекретарь заявил, что Варшава планирует оставаться частью ЕС, однако рискует, когда не выполняет требования союза. По данным политика, на саммите ЕС в четверг, 21 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснит свою позицию. Бон сообщил, что лидер скорее стремится к провокации во время выступления. Если польские власти продолжат игнорировать требования ЕС, стране уже в ближайшие месяцы грозит введение санкций, подчеркнул госсекретарь.

Ранее руководитель ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что Польша в ходе конфликта о приоритете европейского права над национальным может выйти из ЕС "через чёрных ход".

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