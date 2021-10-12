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Ребенок из Луганска попал в базу "Миротворец"

Мир » Бывший СССР » Украина » Дети Донбасса

Украина внесла 12-летнюю писательницу из Луганска Фаину Савенкову в базу скандального украинского сайта "Миротворец".

Ребенок из Луганска попал в базу "Миротворец"

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник рассказал РИА Новости, что Фаина живет в ЛНР и пишет рассказы, пьесы и эссе.

"Она, как обычный ребенок, пишет о том, что видит", — отметил Мирошник.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский разместил в своем Telegram-канале видеообращение Савенковой к членам Совета безопасности ООН. В видеоролике девочка призвала не забывать о том, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь.

По словам Мирошника, Украина обвиняет ребенка в том, что она распространяет фейки и собственные домыслы, а также принимает участие в писательских конкурсах в России.

На сайте "Миротворец" публикуются скандальные материалы, содержащие списки журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, которых украинские власти считают "изменниками родины".

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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