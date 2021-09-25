EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Инвестиционные руины: у противников "Северного потока - 2" появился новый план
Путин предложил провести ещё один чемпионат мира по футболу
Путин назвал четыре основные задачи для новой Госдумы
Путин заявил о развитии демократии в России
Эксперт рассказала, как надо питаться после коронавируса
В правительстве Крыма ожидаются новые отставки
Тела погибших на Эльбрусе до сих пор не могут спустить из-за непогоды
В США объявили о первом случае COVID-19 у домашнего хорька
Мужчина устроил стрельбу из газового пистолета на улице Петербурга

Американцы не оценили шутку Байдена

Мир

Американский лидер Джо Байден решил пошутить, сравнив прессу США с индийской. Однако такой юмор оценили не все американцы, и президент получил шквал критики в свой адрес.

Американцы не оценили шутку Байдена

Напомним, что на встрече в Белом доме с премьер-министра Индии Нарендры Моди Байден отметил, что индийская пресса ведет себя гораздо лучше американской. Этим высказыванием президент США предупредил Моди о специфике вопросов от местных журналистов, которые не всегда говорят по существу.

Такая шутка сильно задела читателей Fox News, когда они увидели видеозапись со словами Байдена в Twitter-аккаунте Национального комитета Республиканской партии США.

"Опять он ругает свою же страну, президентом которой является. Почему каждый президент-демократ считает, что он должен преклоняться перед другими странами и критиковать американцев?" — написал один из пользователей.

Ранее группа мигрантов из Афганистана атаковала американку, работающую в системе Вооружённых сил США. Мужчины напали на военнослужащую в штате Нью-Мексико. Чшокированы поступком беженцев. По их мнению, причиной преступных действий могло послужить быстрое сворачивание военной операции в Афганистане. При этом один из комментаторов подчеркнул, что президент Джо Байден часто "хвастается" на пресс-конференциях количеством эвакуированных из опасного государства.


Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Жуткий прогноз Васильева о будущем США
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
В РПЦ считают, что кампания по пропаганде вакцинации провалена
Путин предложил оставить Володина на посту
Борис Кутенков: культуртрегерство помогло мне достичь внутреннего равновесия
Инвестиционные руины: у противников "Северного потока - 2" появился новый план
Научиться копить деньги помогут несколько полезных привычек
Путин предложил провести ещё один чемпионат мира по футболу
Группу исследователей коронавируса распустили из-за предвзятости
Путин назвал четыре основные задачи для новой Госдумы
Путин заявил о развитии демократии в России
Эксперт рассказала, как надо питаться после коронавируса
Популярное
Криминал
Глава СК связал трагедию в Перми и влияние Интернета

Руководитель СК России Александр Бастрыкин объяснил, почему 20 сентября Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском госуниверситете и убил шесть человек.

Глава СК связал трагедию в Перми и влияние Интернета
Саша Савельева опубликовала фото сына, родившегося раньше срока
Российский шоу-бизнес
Саша Савельева опубликовала фото сына, родившегося раньше срока
Политика. Новости и аналитика
"Министр НЕТ": американский журнал Foreign Policy о "непобедимом" Лаврове
Прибалтика
Литва приобрела зарезервированный Латвией материал для стены от Белоруссии
Ирина Шлионская Научиться копить деньги помогут несколько полезных привычек Ирина Шлионская Игорь Буккер Учитесь спать, словно вы Наполеон или Эйнштейн Игорь Буккер Ирина Гусакова "Ему нет прощения": в Перу кремировали "Пол Пота" Ирина Гусакова
Политика. Новости и аналитика
"Плохо воспитан и малообразован": Захарова о выступлении Зеленского в ООН
Общество
"Мы не судьи, мы врачи": что чувствуют медики, спасая жизни преступников
В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы
Происшествия
В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников