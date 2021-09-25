Американцы не оценили шутку Байдена

Американский лидер Джо Байден решил пошутить, сравнив прессу США с индийской. Однако такой юмор оценили не все американцы, и президент получил шквал критики в свой адрес.

Напомним, что на встрече в Белом доме с премьер-министра Индии Нарендры Моди Байден отметил, что индийская пресса ведет себя гораздо лучше американской. Этим высказыванием президент США предупредил Моди о специфике вопросов от местных журналистов, которые не всегда говорят по существу.

Такая шутка сильно задела читателей Fox News, когда они увидели видеозапись со словами Байдена в Twitter-аккаунте Национального комитета Республиканской партии США.

"Опять он ругает свою же страну, президентом которой является. Почему каждый президент-демократ считает, что он должен преклоняться перед другими странами и критиковать американцев?" — написал один из пользователей.

Ранее группа мигрантов из Афганистана атаковала американку, работающую в системе Вооружённых сил США. Мужчины напали на военнослужащую в штате Нью-Мексико. Чшокированы поступком беженцев. По их мнению, причиной преступных действий могло послужить быстрое сворачивание военной операции в Афганистане. При этом один из комментаторов подчеркнул, что президент Джо Байден часто "хвастается" на пресс-конференциях количеством эвакуированных из опасного государства.





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