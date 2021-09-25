"Будет только хуже": американцы шокированы нападением мигрантов на женщину

На прошлой неделе группа мигрантов из Афганистана атаковала американку, работающую в системе Вооружённых сил США. Мужчины напали на военнослужащую в штате Нью-Мексико.

Мигранты

Читатели Fox News шокированы поступком беженцев. По их мнению, причиной преступных действий могло послужить быстрое сворачивание военной операции в Афганистане. При этом один из комментаторов подчеркнул, что президент Джо Байден часто "хвастается" на пресс-конференциях количеством эвакуированных из опасного государства.

"Будет только хуже. То, что мы позволили им приехать сюда, не значит, что они изменили свои мысли и обычаи", — уверен подписчик издания.

Также жители США отмечают, что многие мигранты надеются увидеть "Диснейленд для преступников" в Америке. Кроме того, пользователи обеспокоены состоянием пострадавшей женщины. Подписчики считают, что с учётом нынешней политики администрации президента именно ей могут предъявить обвинения за неправильные действия. Беженцев же оставят без наказания, предположили американцы.

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