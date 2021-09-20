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США атаковали одного из лидеров "Аль-Каида"*

Мир

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что военные США атаковали одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида"* на северо-западе Сирии.

"По предварительным оценкам, удар достиг своей цели. В настоящее время нет оснований предполагать наличие потерь среди гражданского населения", — сообщил Кирби.

Уточняется, что автомобиль с тремя боевиками "Аль-Каиды"* атаковали с беспилотника.

Ранее стало известно о новом плане оснащения Австралии атомными подводными лодками с использованием технологий США и Великобритании, который может быть направлен на противодействие Китаю. При этом из-за него Франция потеряла крупный контракт с Канберрой на судостроение.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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Франция поссорилась с США из-за австралийских подлодок
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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