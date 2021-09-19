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В Киеве произошел конфликт с участием украинцев и избирателей

Мир » Бывший СССР » Украина

Около здания посольства России в Киеве местные жители вступили в конфликт с людьми, которые пришли на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму.

Рядом с посольством стоял пикетчик и держал плакат, на котором был написан антироссийский лозунг. Мужчина повторял этот лозунг, когда в здание заходили люди. Потом к пикетчику присоединились еще несколько радикально настроенных украинцев, которые начали говорить избирателям, что не рады видеть их в Киеве. Стоявший около посольства полицейский видел ситуацию, но не вмешивался.

На Украине избирательные участки заработали в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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