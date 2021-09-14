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В Литве обвинили Россию в причастности к "гибридной атаке"

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что Россия помогала Белоруссии организовать "гибридную атаку" с участием нелегальных мигрантов на границах стран Прибалтики и Польши.

В Литве обвинили Россию в причастности к "гибридной атаке"

Министр отметил, что "гибридная атака" осуществляется против всего Евросоюза, а не только против Литвы. Эта ситуация является ценным уроком, который учит скоординировано реагировать против внешней угрозы, отметил Анушаускас.

Он подчеркнул, что президент Белоруссии Александр Лукашенко устраивал "гибридную атаку" при содействии России.

Брюссель обвиняет Минск в том, что он использует мигрантов в качестве "гибридного оружия" против ЕС. После того, как Евросоюз ввёл санкции против Белоруссии, Лукашенко сказал, что больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов, поскольку из-за западных санкций у страны нет на это "ни денег, ни сил".

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Нелегальные мигранты не хотят назад в Беларусь - хотят в Европу
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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