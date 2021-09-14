Президент Чехии попал в больницу

Президент Чехии Милош Земан был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге, сообщил представитель медучреждения Итка Зинке.

Пока неизвестно, связана ли госпитализация с коронавирусом.

Недавно 76-летний президент Чехии стал передвигаться на инвалидном кресле из-за невропатии ног. У него проблемы со здоровьем, в частности, слабый слух и пониженное артериальное давление. Известно, что Земан болеет сахарным диабетом.

Президент возглавляет Чехию с марта 2013 года.

Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин решил уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении.

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