Президент Чехии Милош Земан был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге, сообщил представитель медучреждения Итка Зинке.
Пока неизвестно, связана ли госпитализация с коронавирусом.
Недавно 76-летний президент Чехии стал передвигаться на инвалидном кресле из-за невропатии ног. У него проблемы со здоровьем, в частности, слабый слух и пониженное артериальное давление. Известно, что Земан болеет сахарным диабетом.
Президент возглавляет Чехию с марта 2013 года.
Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин решил уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении.
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