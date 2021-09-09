Израиль готов помешать Ирану стать ядерной державой

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что Тель-Авив не допустит, чтобы Иран стал ядерной державой, потому что его ядерная программа запустит новый виток гонки вооружений.

По словам Лапида, иранская ядерная программа представляет опасность для всего мира. Он призвал совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) разобраться в ситуации.

Министр отметил, что ядерный Иран может запустить новый виток гонки вооружений на Ближнем Востоке. Если мир не предотвратит появление у Ирана ядерного оружия, то Израиль начнёт действовать и "не позволит Тегерану стать ядерной державой", подчеркнул глава израильского МИД.

По данными МАГАТЭ, Иран произвёл обогащённый до 20% металлический уран и значительно расширил мощности по производству 60-процентного урана.

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