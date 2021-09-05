Представитель афганского радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в России) Забиулла Муджахид заявил, что новая власть в Афганистане хочет наладить прочные дипломатические отношения с Германией.
По словам Муджахида, в 20 веке немцы сделали много хорошего Афганистану, но потом встали на сторону США, направив своих солдат в международный воинский контингент.
"Но сейчас это прощено", — сказал представитель талибов*.
"Талибан" рассчитывает на финансовую и гуманитарную помощь западных стран, поэтому пытается наладить отношения с ними после захвата власти в Афганистане.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что немецкое посольство в Кабуле может возобновить работу, если талибы сформируют в Афганистане инклюзивное правительство, будут соблюдать права человека, а также обеспечат безопасность сотрудников дипмиссии.
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