"Талибан"* планирует наладить дипломатические отношения с Германией

Представитель афганского радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в России) Забиулла Муджахид заявил, что новая власть в Афганистане хочет наладить прочные дипломатические отношения с Германией.

По словам Муджахида, в 20 веке немцы сделали много хорошего Афганистану, но потом встали на сторону США, направив своих солдат в международный воинский контингент.

"Но сейчас это прощено", — сказал представитель талибов*.

"Талибан" рассчитывает на финансовую и гуманитарную помощь западных стран, поэтому пытается наладить отношения с ними после захвата власти в Афганистане.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что немецкое посольство в Кабуле может возобновить работу, если талибы сформируют в Афганистане инклюзивное правительство, будут соблюдать права человека, а также обеспечат безопасность сотрудников дипмиссии.

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