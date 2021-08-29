EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн отказался от выступления в Твери
В 11 регионах РФ ожидается снег в начале сентября
"Противоядие от избыточной ретивости": Быков о "ссылке" Поклонской в Африку
Пентагон сообщил, что США направляли ракету на террористов-смертников ИГИЛ*
В Волгоградской области отец случайно убил 11-летнего сына во время охоты
Из-за нового взрыва в столице Афганистана погиб ребёнок
Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что верит во внеземную жизнь
Рогозин: "В течение трёх месяцев передаём кислород в лечебные учреждения"
Результат попыток раскола церкви на Украине удивил политолога

Встреча Зеленского с Байденом перенесена на сутки

Мир

Диалог между руководителями двух стран — США и Украины, Джо Байденом и Владимиром Зеленским, состоится не 31 августа, как планировалось раньше, а 1 сентября. Об этом было объявлено накануне в украинских СМИ.

Встреча Зеленского с Байденом перенесена на сутки

Как ранее заявлял один из представителей Белого дома, встречу перенесли из-за событий в Афганистане. По словам источника, афганскую тему не планируется обсуждать во время диалога руководителей двух стран.

  • Ранее сообщалось, что Зеленский планирует начать свой рабочий визит в США в понедельник, 30 августа. К этой поездке украинский лидер готовился на протяжении нескольких месяцев.

Главной целью Зеленского является обсуждение со своим американским коллегой вопроса о недопущении запуска трубопровода "Северный поток-2". Украинский глава надеется на то, что Америка введет новые санкции в отношении оператора газовой трубы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как Байден поможет Украине выдавить Россию с Донбасса?
Автор: Евгения Патановская, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
В Сербии открылся этап АрМИ-2021 концертом военных ансамблей России и Сербии
Легенда регги Ли Перри умер на 86-м году жизни
Лидер Rammstein Тилль Линдеманн отказался от выступления в Твери
В 11 регионах РФ ожидается снег в начале сентября
"Противоядие от избыточной ретивости": Быков о "ссылке" Поклонской в Африку
Возможна ли в России бескомпромиссная борьба с коррупцией?
Пентагон сообщил, что США направляли ракету на террористов-смертников ИГИЛ*
В Волгоградской области отец случайно убил 11-летнего сына во время охоты
"Крымская платформа" — это успех Украины или очередной "пшик"?
История Покахонтас: торжество побеждённых над победителями
Популярное
Новости Украины
Громкое ничто: как Зеленский попытался поставить Крым на "платформу"

В Киеве, наконец, состоялся саммит "Крымской платформы", которую так широко и долго рекламировали президент Украины и его "слуги американского народа".

Громкое ничто: как Зеленский попытался поставить Крым на "платформу"
Талибы* казнили певца Фавада Андараби, который поддерживал сопротивление
Мир. Новости мира
Талибы* казнили певца Фавада Андараби, который поддерживал сопротивление
США и Канада. Новости и аналитика
Джо Байден заснул во время монолога премьер-министра Израиля на переговорах
Общество
"Противоядие от избыточной ретивости": Быков о "ссылке" Поклонской в Африку
Усам Оздемиров Возможна ли в России бескомпромиссная борьба с коррупцией? Усам Оздемиров Игорь Буккер История Покахонтас: торжество побеждённых над победителями Игорь Буккер Андрей Мартынюк Громкое ничто: как Зеленский попытался поставить Крым на "платформу" Андрей Мартынюк
Политика. Новости и аналитика
Алексей Мухин: "Запад уже выдаёт нам коррупционеров и наворованные средства"
Новости Украины
"Крымская платформа" — это успех Украины или очередной "пшик"?
Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что верит во внеземную жизнь
Общество
Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что верит во внеземную жизнь
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников