Встреча Зеленского с Байденом перенесена на сутки

Диалог между руководителями двух стран — США и Украины, Джо Байденом и Владимиром Зеленским, состоится не 31 августа, как планировалось раньше, а 1 сентября. Об этом было объявлено накануне в украинских СМИ.

Как ранее заявлял один из представителей Белого дома, встречу перенесли из-за событий в Афганистане. По словам источника, афганскую тему не планируется обсуждать во время диалога руководителей двух стран.

Ранее сообщалось, что Зеленский планирует начать свой рабочий визит в США в понедельник, 30 августа. К этой поездке украинский лидер готовился на протяжении нескольких месяцев.

Главной целью Зеленского является обсуждение со своим американским коллегой вопроса о недопущении запуска трубопровода "Северный поток-2". Украинский глава надеется на то, что Америка введет новые санкции в отношении оператора газовой трубы.

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