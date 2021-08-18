Эксперт рассказал, как восстановить экономику Афганистана без криминала

Специалист Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович рассказал, что "Талибан"* может возобновить экономику страны, если откажется от криминала. Об этом эксперт сказал в разговоре с Телеканалом "360".

По его словам, талибы* обещали безопасность транзитных путей, через которые проходит газопровод Тапи. Его можно использовать для поставок на индоокеанское побережье.

В Афганистане есть железная дорога от Мазари-Шарифа до Пешавара. Железнодорожные пути проходят через Кабул, что позволит использовать их в качестве инструмента для бизнеса.

Мендкович отметил, что в Афганистане можно построить металлургический бизнес. В стране много месторождений меди, железной руды и полудрагоценных камней.

Еще один способ возобновления экономики — сельское хозяйство. В Афганистане возможно выращивать шафран и хлопок. Мендкович заявил, что при правильном подходе, выращивание хлопка или шафрана принесет больше прибыли, чем при наркоторговле. Для восстановления сельского хозяйства талибам* нужно вернуть ирригационную систему.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещена в РФ

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