Запланированный на 22 августа визит на Украину канцлера Германии Ангелы Меркель продолжает будоражить умы украинских политических экспертов. В отличие от властей страны, никаких комментариев по этому поводу не дающих, аналитики всех мастей полны мрачных предчувствий.
Так, например, Тарас Загородний, уверен, что фрау канцлер едет в Киев с единственной целью:
"После абсолютно наглого визита в Россию перед приездом на Украину, власти нужно будет понимать, что она исполняет волю россиян", — предупреждает аналитик.
Он уверен: Меркель приедет с предложениями, которые озвучит в ультимативной форме:
"Скорее всего, нам пообещают некий теоретический минимальный транзит газа через Украину, но без каких-то гарантий и в обмен на формулу Штайнмайера в российской интерпретации".
Да и вообще, как пишет в своей статье Загородний, немецкий канцлер будет активно лоббировать интересы Москвы:
При этом, аналитик нисколько не сомневается, что власти Украины "прогнутся" в этот раз, поскольку не имеют нужного опыта. И стране, по его словам, остается лишь надеяться, что у президента сработает "инстинкт самосохранения" и он не на все требования немецкой гостьи согласится.
"Потому к предстоящему визиту нужно отнестись спокойно — накормить вкусным обедом либо ужином, выпить чаю и помахать ручкой. <…>
…на все обещания, которые дает уходящий канцлер, не стоит обращать внимания. Разве что только в том случае, если она привезет уже готовый контракт с "Газпромом" с гарантированными поставками газа на 10 лет".
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