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Загородний: Меркель приедет в Киев после позорного визита к Путину - зачем?

Мир » Бывший СССР » Украина

Запланированный на 22 августа визит на Украину канцлера Германии Ангелы Меркель продолжает будоражить умы украинских политических экспертов. В отличие от властей страны, никаких комментариев по этому поводу не дающих, аналитики всех мастей полны мрачных предчувствий.

Загородний: Меркель приедет в Киев после позорного визита к Путину - зачем?

Так, например, Тарас Загородний, уверен, что фрау канцлер едет в Киев с единственной целью:

  • согласовать позиции в интересах Германии (что в общем-то логично) и России (что ни в какие ворота не лезет).

"После абсолютно наглого визита в Россию перед приездом на Украину, власти нужно будет понимать, что она исполняет волю россиян", — предупреждает аналитик.

Он уверен: Меркель приедет с предложениями, которые озвучит в ультимативной форме:

"Скорее всего, нам пообещают некий теоретический минимальный транзит газа через Украину, но без каких-то гарантий и в обмен на формулу Штайнмайера в российской интерпретации".

Да и вообще, как пишет в своей статье Загородний, немецкий канцлер будет активно лоббировать интересы Москвы:

  • требовать воды в Крым и "другие вещи, которые, в первую очередь, интересуют РФ".

При этом, аналитик нисколько не сомневается, что власти Украины "прогнутся" в этот раз, поскольку не имеют нужного опыта. И стране, по его словам, остается лишь надеяться, что у президента сработает "инстинкт самосохранения" и он не на все требования немецкой гостьи согласится.

"Потому к предстоящему визиту нужно отнестись спокойно — накормить вкусным обедом либо ужином, выпить чаю и помахать ручкой. <…>

…на все обещания, которые дает уходящий канцлер, не стоит обращать внимания. Разве что только в том случае, если она привезет уже готовый контракт с "Газпромом" с гарантированными поставками газа на 10 лет".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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