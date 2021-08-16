Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой

Глава Чечни уверен, что нужно укреплять границы и готовиться к худшему.

Рамзан Кадыров высказался в Instagram по поводу обострения ситуации в Афганистане.

По словам главы Чечни, Белый дом обещал, что американские войска никогда не покинут Афганистан, а теперь они "бросили всех и сбежали". Кадыров уверен, что талибы, как и Бен Ладен, — это еще один "американский проект", и назвал августовские события "аферой против мусульман":

Наши братья — узбеки, таджики, киргизы, туркмены, — все должны быть начеку. Граничащим с территорией Афганистана опасно сейчас. Этого хотят господа американцы.

Также Кадыров посетовал на то, что за последние годы в Афганистане погиблое более 2 миллионов человек, и, в связи с последними событиями, миру нужно "готовиться к худшему". Глава Чечни посоветовал всем укреплять границы и быть готовыми защищать собственный суверенитет.

Ранее президент США Джо Байден официально заявил о намерениях вывести американские войска с территории Афганистана до 11 сентября.

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