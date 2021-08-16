Толпа людей оказалась на взлетно-посадочной полосе.
16 августа издание РИА Новости сообщило о том, что несколько человек погибло в аэропорту Кабула после того, как военные США стали стрелять по гражданам Афганистана.
По словам очевидцев, американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в кабульском аэропорту, когда люди стали выходить на взлетно-посадочную полосу.
По сообщениям телеканала Аl-Jazeera, в Кабуле царит полная неразбериха из-за множества рейсов работников дипломатических миссий. Кроме того, у входа в столичный аэропорт находится множество граждан Афганистана, пытающихся сбежать из охваченной военным конфликтом страны.
В ночь с 15 на 16 августа официальный представитель "Талибана"* заявил о том, что война в Афганистане завершилась, и государственная форма правления станет известна в скором времени.
* Запрещенная в России террористическая организация
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