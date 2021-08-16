В результате стрельбы американских военных в аэропорту Кабула есть жертвы

Толпа людей оказалась на взлетно-посадочной полосе.

16 августа издание РИА Новости сообщило о том, что несколько человек погибло в аэропорту Кабула после того, как военные США стали стрелять по гражданам Афганистана.

По словам очевидцев, американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в кабульском аэропорту, когда люди стали выходить на взлетно-посадочную полосу.

По сообщениям телеканала Аl-Jazeera, в Кабуле царит полная неразбериха из-за множества рейсов работников дипломатических миссий. Кроме того, у входа в столичный аэропорт находится множество граждан Афганистана, пытающихся сбежать из охваченной военным конфликтом страны.

В ночь с 15 на 16 августа официальный представитель "Талибана"* заявил о том, что война в Афганистане завершилась, и государственная форма правления станет известна в скором времени.

* Запрещенная в России террористическая организация