Байден забыл, как зовут губернатора Мичигана

Американский президент Джо Байден снова оговорился. В этот раз он перепутал имя губернатора Мичиган Гретхен Уитмер, назвав её Дженнифер.

Видео опубликовано на официальном канале Белого дома в YouTube.

Ляпы Байдена

До этого во время выступления в Конгрессе США, в ходе которого речь шла о расизме и напряжённых отношениях с РФ, Байден не смог выговорить слово "эскалация".

Президент США часто допускает оговорки в своей речи.

А однажды во время видеоконференции с государственными чиновниками на лице американского лидера заметили остатки еды. Помощники передали ему записку, в которой сообщили ему об этом. Однако Байден развернул записку текстом к экрану, в результате о её содержании стало известно всем.

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