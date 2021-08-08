Украинская легкоатлетка будет объясняться перед минобороны за фото с россиянкой

Замминистра обороны Украины Анна Маляр высказалась относительно нашумевшего фото, на котором легкоатлетка Ярослава Могучих, завоевавшая для украинской сборной бронзовую медаль, празднует победу совместно с обладательницей золотой медали россиянкой Марией Ласицкене.

Представитель ведомства опубликовала сообщение на своей страничке в Facebook. В нем она подтвердила, что Ярослава Могучих имеет звание младшего лейтенанта ВСУ, а значит не должна забывать, что:

"в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность".

По ее мнению, подобные фотографии могут быть использованы против интересов Украины в будущем.

В тоже время Маляр обратилась к пользователям социальных сетей и представителям СМИ, попросив их перестать негативно высказываться против медалистки. Замминистра пообещала разобраться с ситуацией и поговорить со спортсменкой лично. По ее словам, она встретиться с Могучих, как только та вернется из Токио.

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