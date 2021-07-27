COVID в Иране набирает обороты: установлен новый суточный "рекорд" по заражениям

Иран побил еще один печальный рекорд по ежедневному заражению COVID-19 всего через несколько дней после того, как в Тегеране ужесточили меры изоляции.
Министерство здравоохранения Ирана опубликовало свой ежедневный отчет о коронавирусе, в котором указано, что менее чем за 24 часа было зарегистрировано 31 814 случаев заражения. Этот показатель является самым высоким на сегодняшний день в Исламской Республике.
Ранее президент Хасан Роухани предупредил, что Иран столкнется с пятой волной коронавирусных инфекций, поскольку очень заразный дельта-вариант быстро распространяется по всей стране.
Борьба Ирана с коронавирусом усугубляется медленным развертыванием вакцинации в стране, где, по данным Университета Джона Хопкинса, полностью привито менее 3% от 83-миллионного населения. Ранее правительство обвинило санкции США в затягивании кампании вакцинации, назвав введенные экономические ограничения, якобы блокирующие закупку доз, "медицинским терроризмом”.
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