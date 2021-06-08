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Суд назвал "единственно возможную" версию гибели рейса MH17

Мир

На слушаниях по делу о крушении рейса МН17 был озвучен "единственно возможный сценарий" гибели малайзийского Боинга и показания анонимных свидетелей катастрофы.

Суд назвал "единственно возможную" версию гибели рейса MH17

Накануне, 7 июня, в Нидерландах начались слушания по существу дела о крушении малайзийского Боинга, следовавшего рейсом МН17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур и потерпевшего крушение под Донецком 17 июля 2014 года. Председательствующий судья Хендрик Стинхейс заявил, что версия следственной группы, утверждающей, что самолёт был сбит ракетой из ЗРК "Бук", является "единственно возможным сценарием" его гибели.

"Эксперты заявили, что повреждения самолёта сопоставимы с повреждениями при воздействии ракетного комплекса "Бук"… Следственная группа пришла к выводу, что любой сценарий о том, что другая ракета могла сбить самолёт, не является правдоподобным", — цитирует слова судьи РИА Новости.

Судья Хелейн Керстенс-Фокенс зачитала показания свидетелей. Как водится, они разошлись. Однако ни один свидетель не заявил, что видел выстрел из ЗРК "Бук", которым, предположительно, был сбит лайнер.

"Восемь свидетелей заявили, что видели пуск ракеты в воздухе, видели или слышали, эти показания связаны со следом дыма в небе. На вопрос о том, откуда был след, часть свидетелей заявила, что со стороны Снежного, некоторые говорят, что со стороны Первомайского", — сообщила судья.

Ещё несколько человек заявили, что слышали "странный звук", взрыв и дымный след в небе, а также видели в день трагедии перемещение ЗРК "Бук", уточняет РИА Новости.

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Автор: Людмила Черткова
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