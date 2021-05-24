Мальта первой в ЕС достигла коллективного иммунитета к COVID-19

Начиная с июля гражданам Мальты, прошедшим полную вакцинацию от коронавируса, можно будет выходить на улицу без защитной маски для лица.

В понедельник, 24 мая, Мальта достигла коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции: 70% населения страны получили как минимум одну дозу вакцины, а 42% — прошли иммунизацию полностью. Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Мальты Крис Ферн.

"Сегодня мы достигли коллективного иммунитета. Вакцина — это оружие против вируса", — сказал министр.

В связи с достижением установленного Европейской комиссией целевого показателя в 70% вакцинированных на Мальте планируют в ближайшее время смягчить карантинные ограничения. Так, уже сегодня возобновили работу в обычном графике тренажёрные залы и бассейны, а жителям домов престарелых разрешили выходить на прогулки, пишет Times of Malta.

Министр пообещал дальнейшее смягчение ограничительных мер, но при одном условии — стабильно низком уровне заболеваемости.

"Ключом ко всему этому остается уровень вакцинации. Есть еще 30% населения, которое нуждается в вакцинации", — отметил он.

Мальта, где инъекция вакцины от коронавируса делается в среднем каждые пять секунд, стала первой страной в Евросоюзе, достигшей коллективного иммунитета. На втором месте по темпам иммунизации населения — Венгрия.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как европейская страна, не являющаяся членом ЕС, победила эпидемию коронавируса благодаря российской вакцине "Спутник V".

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