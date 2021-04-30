Российская вакцина спасла европейскую страну от коронавируса

Никто не заговорил по-русски и не стал агентом Кремля, отметили власти европейского государства после проведения практически полной вакцинации населения.

Пока европейские и американские элиты ценой неимоверных усилий "спасают" своё население от "гибридного оружия Кремля", власти крохотного государства Сан-Марино (со всех сторон окружено Италией, не входит в ЕС, население около 30 000 человек) обратились к Москве, закупили вакцину "Спутник V" и провели вакцинацию населения. То, что российский препарат до сих пор не одобрен европейским медицинским регулятором, их не смутило нисколько — людей надо было спасать от коронавируса.

Сан-Марино оказалась последней европейской страной, получившей вакцину, и первой, победившей эпидемию. Когда количество заболевших в стране достигло 10%, власти республики обратились за помощью к соседям — итальянцам. Те отказали — самим несладко приходилось (7% заболевших в стране). Пришлось искать помощи в Москве. Поскольку над Сан-Марино не нависает указующий перст Брюсселя-Вашингтона, переговоры о закупке российской вакцины прошли оперативно.

На данный момент практически всё население получило как минимум одну дозу вакцины, вторую фазу вакцинации планируется завершить к концу мая. Но результаты заметны уже сейчас: 26 апреля в стране было зарегистрировано восемь новых заражённых, 27-го — три, 28-го — один (для сравнения, в Италии 26 апреля было 8400 с лишним новых заражённых, 27 апреля — 10 400, 28-го — 13 400), приводит данные "Взгляд".

"Спутник V"

"Были некоторые симптомы — в частности, головная боль и небольшое повышение температуры. В паре случаев была реакция посерьёзнее, однако она продлилась лишь несколько часов. Данных о серьёзных последствиях у нас нет", — заявил министр здравоохранения Сан-Марино Роберто Чиаватта.

Таким образом, эффективность российской вакцины доказана в очередной раз — теперь на примере целой страны. Однако западный политикум предпочитает этого "в упор не видеть".

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