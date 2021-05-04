Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Правительство временно запретило вывоз гречихи из России
Как обеспечить безопасность детей на отдыхе, рассказала эксперт
Из-за пандемии COVID-19 Филипп Киркоров потерял 160 млн рублей
В Тюменской области ветерану подарили засохший пряник
Китайская ракета весом в 21 тонну неконтролируемо падает на Землю
Минздрав предложил прививать от коронавируса перед выпиской из больниц
В скандальных заявлениях Елены Прокловой нашли странные противоречия
Вопреки санкциям, в Крыму появились европейские насосы
Цирковых животных будут отправлять на пенсию в Крым

Блинкен рассказал о пользе возможной встречи Байдена и Путина

Мир

Если президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден смогут поговорить лицом к лицу, это пойдёт на пользу обеим странам, считает госсекретарь США Блинкен.

Блинкен рассказал о пользе возможной встречи Байдена и Путина

Такое мнение глава американского Госдепартамента высказал в интервью Financial Times. Энтони Блинкен, в частности, отметил, что именно в общении напрямую и заключается дипломатия. Такое общение не показывает слабость и не исключает из словаря слово "нет". Такого же мнения, по его словам, придерживается и нынешний американский лидер.

"Президент Байден твёрдо считает, что важно говорить ясно и прямо, и один из лучших способов сделать это — встретиться лицом к лицу", — привёл Блинкен позицию президента США.

Он также заявил, что США предпочли бы "более предсказуемые" отношения с Россией, но, по мнению главы Госдепа, "это зависит от Путина". Блинкен предупредил о готовности ответить, "если Россия будет вести себя безрассудно".

"Есть и сферы взаимного интереса для сотрудничества. Мы уже видели одну из них — это продление СНВ-3. Есть и другие сферы так называемой стратегической стабильности, где можно было бы добиться прогресса", — назвал он возможные темы для обсуждения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ждать ли новой Холодной войны? Чем опасен Байден? // Игорь Коротченко
Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Михаил Черемных: используем педагогику от реджио- до мыследеятельностной
Усталые ноги. Как быстро восстановить силы?
Захарова оценила экономический ущерб от западных санкций
После провалившегося заговора легче Белоруссии не станет
Что такое синдром Аарскога
Военный обозреватель: “Суперджет-100” послужил “летающей лабораторией”
Россия теряет свой форпост в Средней Азии
Опасные ритуалы прощания с покойниками
Что полезней – баня, ванная или душ?
Болезни ушей: рекомендации специалиста
Популярное
Профилактика
Болезни ушей: рекомендации специалиста

Ухаживать за ушами не так просто, как можно подумать. Мыть уши с мылом надо каждое утро. Иначе в слуховом проходе начнет скапливаться сера и обязательно поселятся какие-нибудь зловредные микробы

Болезни ушей: рекомендации специалиста
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
Здоровье и профилактика
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
Общество
Опасные ритуалы прощания с покойниками
Здоровье
Что такое синдром Аарскога
Любовь Степушова Потявкаем вместе: Польша собрала "шакалов Шерхана" Любовь Степушова Василий Амирджанов Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов Василий Амирджанов Светлана Суворова (Бобырь) Какие опасности подстерегают охотника за бабочками Светлана Суворова (Бобырь)
Профилактика
Капустные компрессы против инфекций
Фитнесс
Измени себя: приседания вместо бега
Как выглядят "подозрительные" родинки
Здоровье и профилактика
Как выглядят "подозрительные" родинки
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников