Блинкен рассказал о пользе возможной встречи Байдена и Путина

Если президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден смогут поговорить лицом к лицу, это пойдёт на пользу обеим странам, считает госсекретарь США Блинкен.

Такое мнение глава американского Госдепартамента высказал в интервью Financial Times. Энтони Блинкен, в частности, отметил, что именно в общении напрямую и заключается дипломатия. Такое общение не показывает слабость и не исключает из словаря слово "нет". Такого же мнения, по его словам, придерживается и нынешний американский лидер.

"Президент Байден твёрдо считает, что важно говорить ясно и прямо, и один из лучших способов сделать это — встретиться лицом к лицу", — привёл Блинкен позицию президента США.

Он также заявил, что США предпочли бы "более предсказуемые" отношения с Россией, но, по мнению главы Госдепа, "это зависит от Путина". Блинкен предупредил о готовности ответить, "если Россия будет вести себя безрассудно".

"Есть и сферы взаимного интереса для сотрудничества. Мы уже видели одну из них — это продление СНВ-3. Есть и другие сферы так называемой стратегической стабильности, где можно было бы добиться прогресса", — назвал он возможные темы для обсуждения.

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