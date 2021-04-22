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Киев: переговоров с ЛНР или ДНР не будет

Мир » Бывший СССР » Украина » Дети Донбасса

Украина не намерена вести переговоры с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками.

Киев: переговоров с ЛНР или ДНР не будет

"Никаких переговоров с так называемыми "ЛНР", "ДНР" не будет и не может быть вообще даже в воображаемом пространстве, даже в режиме "Фантастика на втором этаже". Но Путин сделал сегодня очень интересную вещь: он фактически дезавуировал Минские соглашения. Он сказал "с республиками "ЛНР/ДНР", которые Россия никогда не признавала до этого. Конечно, это оговорка, но эта оговорка подвешивает Минские соглашения", — заявил в эфире "Украины 24" советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

Ранее Владимир Путин заявил, что Киев для решения проблем Донбасса должен общаться в первую очередь с представителями ДНР и ЛНР, а уже потом с третьими странами, включая Россию. О своей готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Донбассе заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

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Когда начнется резня в Донбассе?
Автор: Михаил Закурдаев
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