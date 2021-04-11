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Капитан ВМС США рассказал, когда Украина вернёт Крым и Донбасс

Мир » Бывший СССР » Украина

По мнению американского офицера, история должна повернуться определённым образом, чтобы Украина смогла вернуть "оккупированные" Крым и Донбасс.

Капитан ВМС США рассказал, когда Украина вернёт Крым и Донбасс

"Для украинской армии не будет большой проблемы вернуть Донбасс обратно военным путём. Но пока Россия занимает непростую позицию по этому вопросу, ситуация остаётся сложной и опасной", — заявил капитан I ранга ВМС США в отставке, бывший представитель НАТО в России Гарри Табах.

Американский офицер отметил, что всегда лучше переоценить противника, чем недооценить его, говоря о гипотетическом вооружённом противостоянии украинской и российской армий. Он также назвал подходящий момент, когда Украина могла бы вернуть себе территории, которые она считает "оккупированными". По его словам, в истории случаются разные повороты, поэтому "всё может случиться".

"Россия завтра может развалиться, что было бы неплохо для самих россиян, и Крым может стать или независимым государством, дружественным по отношению к Украине, или вернуться в Украину. То же самое может произойти и с Донбассом", — сказал Гарри Табах в интервью изданию "Обозреватель".

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Автор: Людмила Черткова
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