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Украина получила гарантии поддержки США в случае конфликта с Россией

Мир » Бывший СССР » Украина

Соединённые Штаты не оставят Украину в случае эскалации российской агрессии, заявил министр обороны Украины Андрей Таран после беседы с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Украина получила гарантии поддержки США в случае конфликта с Россией

Уже второй за последние полтора месяца телефонный разговор между главами военных ведомств США и Украины произошёл сегодня, 1 апреля. Как подчеркнули в пресс-службе Минобороны Украины, сегодняшний разговор состоялся по инициативе американской стороны. Андрей Таран и Ллойд Остин "обсудили направления усиления взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны".

Сообщается, что "министр обороны Украины проинформировал собеседника о военно-политических аспектах ситуации на линии разграничения с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, в Крыму и вокруг государственной границы Украины". Отдельно Андрей Таран пожаловался американскому коллеге на события 26 марта близ населённого пункта Шумы, где "российские оккупационные войска коварно убили четырёх украинских военнослужащих" (которые, по информации из ДНР, подорвались на минно-взрывных устройствах).

Ответ главы Пентагона не ограничился выражением озабоченности. Остин заверил собеседника, что "в случае эскалации российской агрессии Соединённые Штаты не оставят Украину один на один и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации относительно Украины".

"Сегодняшний звонок американского коллеги является яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины", — заявил Андрей Таран по итогам беседы.

Будет смешно, если завтра или позже выяснится, что "гарантии поддержки США", о которых с таким ликованием и пафосом возвестили на Украине — первоапрельская шутка Вована и Лексуса…

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Автор: Людмила Черткова
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