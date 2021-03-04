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Столтенберг разъяснил, в каком случае Украина могла бы сохранить Крым

Мир

Новую версию того, как Украина могла бы сохранить Крым, представил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он уверен — если бы Украину на тот момент взяли в НАТО, Россия не смогла бы получить Крым.

Столтенберг разъяснил, в каком случае Украина могла бы сохранить Крым

О своём видении ситуации Столтенберг решил рассказать студентам Колледжа Европы в Брюгге. Он подчеркнул: в НАТО действуют по принципу "один за всех".

"Мой короткий ответ — этого [воссоединения РФ и Крыма] бы не случилось, потому что цель существования НАТО — защищать каждого союзника.

Если атакован один союзник, то действует правило: один за всех и все за одного", — заявил Столтенберг.

При этом генсек ещё раз напомнил, что НАТО работает ради того, что сохранять мир и предотвращать военные конфликты. И отметил: как для Украины, так и для Грузии "двери" в блок открыты.

"Украине и Грузии необходимо соответствовать стандартам НАТО для этого. Мой главный посыл — им нужно фокусироваться на реформах по модернизации институтов, борьбе с коррупцией. И мы помогаем им в проведении реформ", — уточнил мысль Столтенберг.

 

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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