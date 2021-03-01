Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил прощения у соотечественников за совершенные им ошибки, а затем предложил провести референдум по вопросу новой конституции. Об этом он сообщил на митинге своих сторонников в Ереване.
Глава кабмина допустил переход от парламентской к полупрезидентской республике.
"Речь идет о нашем правительстве, лично обо мне. Я хочу попросить прощение за все допущенные им ошибки.
Только народ должен решать, кто будет у власти. Власть хотят отобрать у народа и мы заявляем, что не позволим этого", — заявил премьер.
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