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Пашинян предложил провести референдум по изменению конституции

Мир » Бывший СССР » Армения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил прощения у соотечественников за совершенные им ошибки, а затем предложил провести референдум по вопросу новой конституции. Об этом он сообщил на митинге своих сторонников в Ереване.

Глава кабмина допустил переход от парламентской к полупрезидентской республике.

"Речь идет о нашем правительстве, лично обо мне. Я хочу попросить прощение за все допущенные им ошибки.

Только народ должен решать, кто будет у власти. Власть хотят отобрать у народа и мы заявляем, что не позволим этого", — заявил премьер.

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Автор: Алексей Корнеев
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