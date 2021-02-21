Тихановская признала поражение в борьбе за власть в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что потерпела поражение в борьбе за власть в республике.

По её словам, белорусская оппозиция больше не в состоянии бороться с режимом Александра Лукашенко.

"Мы потеряли улицы. На данный момент кажется, что мы проиграли", — отметила Тихановская.