Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что потерпела поражение в борьбе за власть в республике.
По её словам, белорусская оппозиция больше не в состоянии бороться с режимом Александра Лукашенко.
"Мы потеряли улицы. На данный момент кажется, что мы проиграли", — отметила Тихановская.
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