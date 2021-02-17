Умер знаменитый кот-песец Кеша, живший на Шпицбергене

Из-за угрозы распространения бешенства от лис и эхинокоза от мышей власти Норвегии запретили содержать кошек на Шпицбергене. Однако жителям посёлка Баренцбург обошли этот запрет, оформив документы о том, что Кеша — песец.

20 января необычный житель архипелага скончался. Кот умер от старости.

"К сожалению, Кеши больше нет. Он ушёл от старости на руках любящей семьи", — сообщили "Комсомольской правде" во ФГУП "Артикуголь".

Кеша был знаменит на весь мир. Его очень любили приезжающие на архипелаг туристы. Они готовы были стоять в очереди, чтобы погладить кота.

Туристы верили, что если встретить Кешу и подержать его на руках, то это принесёт счастье.

Точно никто не знает, как Кеша попал на Шпицберген. Вроде бы, его привезли шахтёры, а до этого кот жил в Луганске.