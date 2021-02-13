США должны освободить исконно индейский земли, а также вывести свой контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира. После этого американцы смогут выдвигать какие-либо условия России.

С таким мнением выступил сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.

"Хочется ответить США на их языке. Может, они так быстрее поймут. Во-первых, США немедленно должны прекратить свою агрессию против коренного населения Америки и освободить незаконно захваченные исконно индейские земли. Во-вторых, срочно вывести американский военный контингент из тех стран, куда они вошли без приглашения. В-третьих, осознать, что время однополярного мира подошло к концу", — пояснил он.