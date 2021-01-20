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Пекин ввёл санкции против 28 чиновников администрации Трампа

Мир

Ответом на выпады США в адрес КНР стало введение санкций против ряда американских политиков, членов их семей и связанных с ними компаний и учреждений.

Пекин ввёл санкции против 28 чиновников администрации Трампа

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в геноциде и преступлениях против человечности. Поводом для этого обвинения стала ситуация в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Издание The New York Times расценило заявление госсекретаря уходящей администрации Трампа как повод для возможного расширения санкций против КНР для администрации нового президента США Джозефа Байдена. Китай ответил на выпад Помпео введением санкций.

"В течение последних нескольких лет некоторые американские антикитайские политики из своих политических личных интересов и предвзятой ненависти к Китаю, пренебрегая интересами Китая и США, планировали и способствовали осуществлению серии безумных действий, серьёзно вмешиваясь во внутренние дела Китая, нанося ущерб китайским интересам, причиняя вред чувствам китайского народа, а также серьёзно подрывая отношения между Китаем и США", — заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, объявляя о введении санкций против ряда американских чиновников.

В санкционный список попали Майк Помпео, Мэтью Поттинджер, Питер Наварро, Роберт О'Брайен и другие представители администрации Трампа. Этим лицам и их семьям запрещён въезд в материковый Китай, Гонконг и Макао, а связанные с ними компании и учреждения ограничены в работе и ведении бизнеса с Китаем, сообщается на сайте МИД КНР.

Автор: Людмила Черткова
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