"Никакого насилия": Трамп призывает американцев "успокоить темперамент"

После того, как Конгресс проголосовал за импичмент действующему президенту США за "подстрекательство к мятежу", Дональд Трамп призвал американцев не участвовать в любом насилии или нарушении закона, чтобы помочь ослабить политическую напряженность.

“В свете сообщений о новых демонстрациях я настоятельно призываю к тому, чтобы не было никакого насилия, никаких нарушений закона и никакого вандализма любого рода”, - сказал президент в заявлении, опубликованном Fox News.

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Напомним, иных – кроме лояльных СМИ – способов быстрой коммуникации с народом у Трампа нет – его аккаунты в соцсетях заблокированы.

“Это не то, за что я выступаю, и не то, за что выступает Америка. Я призываю всех американцев помочь ослабить напряженность и успокоить темперамент”, - добавил Трамп.

Неназванный старший советник сказал Fox News, что Трамп просит всех американцев “присоединиться к нему в обеспечении упорядоченного и мирного перехода на следующей неделе”, включая крупные технологические компании, которые стремились помешать ему говорить.