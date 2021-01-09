Арестована русскоговорящая участница штурма Капитолия

28-летней Кристине Малимон и её 54-летней матери предъявили обвинения в незаконном вторжении на территорию Капитолия, а также нарушении комендантского часа.

Ранее их разыскивала полиция, как женщин, которые говорили на русском языке при штурме Капитолия протестующими.

"Кристина Малимон говорит по-русски, она и ее семья имеют связи с Молдавией, но нет никаких свидетельств в поддержку безосновательных утверждений известных теорий заговора о том, что она и ее мать являются гражданами России", — пишут американские СМИ.

Кристина проживает в штате Орегон и является активисткой Республиканской партии США, а также поддерживает нынешнего президента Дональда Трампа.