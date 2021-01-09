Установлена личность "русской", задержанной при штурме Капитолия

Полиция Вашингтона установила личность русскоговорящей женщины, которая была задержана в ходе беспорядков и штурма Капитолия, произошедших 6 января.

Ранее сообщалось, что одному человеку из более чем пятидесяти, задержанных полицией в ходе беспорядков, в суде понадобился переводчик с русского языка. Русскоговорящей оказалась Кристина Малимон, уроженка Молдовы, проживающая в Портленде. Полиция также задержала её мать, Евгению Малимон. Позже обеих женщин отпустили при условии соблюдения запрета на въезд в Вашингтон.

Посольство России в США ранее подтвердило информацию, что среди задержанных в ходе протестов у Капитолия нет граждан РФ.

При этом в соцсетях уже начали разгонять версию, что беспорядки в Вашингтоне якобы организованы Москвой и координировались российскими кураторами. Но после заявления полиции Вашингтона о молдавском происхождении задержанной активистки стало ясно, что очередная попытка найти "руку Кремля" провалилась.