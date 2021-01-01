В Грузии заявили об "обиде" на Россию

Экс-глава грузинского парламента Нино Бурджанадзе сообщила, что у жителей Грузии есть "обида" на Россию.

"В Грузии есть обида на Россию, хотя есть и субъективный фактор, когда политики стремятся переложить на Россию буквально все проблемы. В массовом сознании, особенно у молодежи, образ России исключительно негативный", — отметила политик.

По словам Бурджанадзе, сейчас власти Грузии придерживаются курса Михаила Саакашвили.