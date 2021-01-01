Экс-глава грузинского парламента Нино Бурджанадзе сообщила, что у жителей Грузии есть "обида" на Россию.
"В Грузии есть обида на Россию, хотя есть и субъективный фактор, когда политики стремятся переложить на Россию буквально все проблемы. В массовом сознании, особенно у молодежи, образ России исключительно негативный", — отметила политик.
По словам Бурджанадзе, сейчас власти Грузии придерживаются курса Михаила Саакашвили.
"Сейчас "Грузинская мечта" повторяет политику Саакашвили во многих областях, причем берет только плохое. У него они переняли и тренд "если хочешь дискредитировать политика, нужно назвать его прорусским", — добавила Бурджанадзе .
Сборная России после победы над Швецией (4:3 ОТ) на молодёжном чемпионате мира-2021 обеспечила как минимум второе место в группе.