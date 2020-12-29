Меркель хочет посмотреть Россию и проехаться по Транссибу

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила в очередной раз, что хочет проехаться по Транссибирской магистрали.

Ранее политик уже затрагивала эту тему. Однако недавно она подтвердила, что всё ещё планирует реализовать свою мечту, но пока не знает, когда сможет это сделать.