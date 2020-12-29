Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила в очередной раз, что хочет проехаться по Транссибирской магистрали.
Ранее политик уже затрагивала эту тему. Однако недавно она подтвердила, что всё ещё планирует реализовать свою мечту, но пока не знает, когда сможет это сделать.
"Мечта проехать по Транссибирской магистрали через Россию или проехать через Скалистые горы (в США) все еще остается, но пока ничего не запланировано", — отметила Меркель.
В Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) отреагировали на информацию СМИ о переносе чемпионата мира-2021 из Минска.