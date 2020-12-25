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Тупик ТКГ: беседа России и Украины по Донбассу не клеится

Мир

По мнению главы МИД страны, Дмитрия Кулебы, "ситуация в ТКГ деструктивная". Политик отметил, что пока потенциал данного формата переговоров не исчерпан, но общение постепенно заходит в тупик.

Тупик ТКГ: беседа России и Украины по Донбассу не клеится

"Там, в ТКГ, атмосфера так себе, ситуация деструктивная и напоминает хождение по кругу, но все профессиональные люди, понимают, что другого выхода нет и надо, как писал классик, "долбить эту скалу", — рассказал Кулеба.

До чего сумели договориться в ТКГ? Есть ли какие-то интересные факты, сведения, которым уделили мало внимания в СМИ? Комментирует Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра. Только для сайта "Правда. Ру".

Подвижек в переговорах нет. Зато есть проблемы

Эксперт отмечает: для начала стоит вспомнить о чисто технических проблемах. Общение проводится в удалённом формате, по Skype (или аналогам). Кроме того, на Украине меняли состав участников переговоров.

"На сегодняшний момент существенных подвижек в переговорах по Донбассу не достигнуто. Есть несколько "болезненных точек", которые не могут решиться", — рассказывает Охрименко.

Например, идея обмена пленными: она озвучивалась многократно, даже были обещания о проведении обмена в 2020 году. Но год заканчивается, а договориться не вышло. И каждая из сторон выдвигает свои претензии, кто в ситуации виноват.

"Потом была идея выбрать точки для разведения войск. Даже называли эти точки. Причем время от времени называли одну, две, даже пять называли.

Но пока на сегодняшний момент дальше разговора не идёт. Сейчас даже никто про эти точки разведения не вспоминает", — дополняет Охрименко.

"Разговорный жанр": итоги работы ТКГ за 2020 год

Может быть, продолжает эксперт, действительно есть объективные причины, которые мешают сторонам найти общий язык, найти какую-то точку соприкосновения. Но пока, если брать 2020 год, то работа осталась по большей части "разговорной".

"2020 год больше был связан с просто разговорами. Каких-то реальных подвижек за 2020 год мы не видим.

Даже если сравнить с 2019-м, когда реально был обмен пленными, была действительно договоренность по поводу разведения точек.

А сейчас особых подвижек нет. И по этой причине многие задаются вопросом: а что будет дальше, сколько переговоры будут длиться", — комментирует Охрименко.

И добавляет: такими темпами можно говорить и про десятилетия. А что касается каких-либо интересных фактов, — их, к сожалению, нет. В том числе потому, что переговоры идут в полузакрытом онлайн-режиме.

"И пока ничего интересного. Всё, что на сегодняшний момент действительно есть, то, что я вам перечислил, это все факты. Все факты практически о провале переговоров", — резюмирует Охрименко.

Эксклюзивный материал "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
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