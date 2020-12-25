"Атмосфера так себе": Кулеба рассказал, как дела в ТКГ

Представители Украины снова недовольны работой Трёхсторонней контактной группы (ТКГ), в рамках которой должна решаться ситуация на востоке Украины. По мнению главы МИД страны, Дмитрия Кулебы, "ситуация деструктивная".

Подробно рассказать, что происходит в ТКГ, Кулеба решил в ходе интервью для канала "Украина 24". Политик отметил, что пока потенциал данного формата переговоров не исчерпан, но общение постепенно заходит в тупик.

"Там, в ТКГ, атмосфера так себе, ситуация деструктивная и напоминает хождение по кругу, но все профессиональные люди, понимают, что другого выхода нет и надо, как писал классик, "долбить эту скалу", — рассказал Кулеба.

Также он подчеркнул: пока нет никакого "плана Б" от украинской стороны. На текущий момент у украинской делегации есть документ, в котором расписаны пять сценариев развития спорных областей, в его рамках и проходит работа.