В Китае снова напомнили, что недовольны санкциями Штатов, и попросили Вашингтон исправить ошибочные действия. По иронии судьбы заявление весьма похоже на аналогичное турецкое.
Напомним, Штаты не так давно расширили список китайских компаний, на которые упал "санкционный молот". Ранее в него попали такие гиганты, как ZTE и Huawei.
"Китайская сторона выступает решительно против этого, призывает США немедленно исправить свои ошибочные действия", — высказался официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Пекин, отметил Вэньбинь, будет принимать все нужные меры для того, чтобы защитить свои законные интересы.
Ранее к Вашингтону обратились из Анкары с удивительно похожей просьбой.
"США должны срочно изменить это ошибочное решение [по санкциям]. Мы ждём, что они пересмотрят его", — высказался министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.