Китай попросил США исправить ошибочные действия

В Китае снова напомнили, что недовольны санкциями Штатов, и попросили Вашингтон исправить ошибочные действия. По иронии судьбы заявление весьма похоже на аналогичное турецкое.

Напомним, Штаты не так давно расширили список китайских компаний, на которые упал "санкционный молот". Ранее в него попали такие гиганты, как ZTE и Huawei.

"Китайская сторона выступает решительно против этого, призывает США немедленно исправить свои ошибочные действия", — высказался официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Пекин, отметил Вэньбинь, будет принимать все нужные меры для того, чтобы защитить свои законные интересы.

Ранее к Вашингтону обратились из Анкары с удивительно похожей просьбой.