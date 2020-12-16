Дональд Трамп не планирует из Белого дома уходить в тень

После череды неудач юридических усилий по отмене проигрыша на выборах 3 ноября демократу Джо Байдену кандидатуру которого на президентский пост в понедельник утвердила коллегия выборщиков, Дональд Трамп не планирует уходить в тень.

Пока сам действующий президент ещё точно не знает, чем именно он будет заниматься:

попробует снова баллотироваться в президенты в 2024 году, то есть продолжит политическую карьеру;

вернётся в большой бизнес;

попробует себя в бизнесе информационном.

К слову, Трамп уже обсудил несколько возможных новых медиапроектов, в том числе телевизионный канал или компанию социальных сетей, чтобы "конкурировать с теми, кто предал его": у него есть план создания социальной медиакомпании, конкурирующей с Twitter Inc.

Но в любом случае аналитики предрекают ему массу проблем

"Будущее Трампа, как и его президентство, скорее всего, будет громким, дерзким и наглым. Контролировать его полностью он не сможет, поскольку столкнётся с целым рядом гражданских и уголовных судебных исков, связанных с бизнесом его семьи и его деятельностью до вступления в должность, которые могут ускориться, как только он потеряет юридическую защиту, предоставленную владельцу Овального кабинета", — пишет сегодня Reuters.

По данным информагентства, у Трампа большие финансовые проблемы: