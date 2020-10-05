Все американцы, заболевшие коронавирусом, должны получить такое же качественное лечение, как и президент США Дональд Трамп.
С таким заявлением выступил официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин. По её словам, только за 4 октября 47 тысяч американцев заразились COVID-19.
"Ощущение разбитого сердца из-за продолжающихся страданий этих пациентов. Искренне надеюсь, что все они смогут получить такое же "лучшее" лечение и уход, как и президент", — отметила дипломат.
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