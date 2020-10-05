Китай решил подшутить над Трампом из-за коронавируса

Все американцы, заболевшие коронавирусом, должны получить такое же качественное лечение, как и президент США Дональд Трамп.

С таким заявлением выступил официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин. По её словам, только за 4 октября 47 тысяч американцев заразились COVID-19.