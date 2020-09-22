Похоже, что Киев не планирует выполнять Минские соглашения и уже подбирает новый алгоритм возвращения утраченных территорий.
На следующей встрече лидеров "нормандской четверки" может обсуждаться вопрос о введении в Донбасс миротворцев. Об этом сообщил украинский вице-премьер по реинтеграции Алексей Резников.
"Была дискуссия, какого характера будет эта миссия, где именно будут присутствовать миротворцы: по всей территории Донбасса, на линии разграничения, на границе с Россией. Был спор двух позиций, и где-то посередине теоретически могли сойтись", — утверждает политик.
Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.