Украина выбрала новую стратегию возвращения Донбасса: миротворцы

Похоже, что Киев не планирует выполнять Минские соглашения и уже подбирает новый алгоритм возвращения утраченных территорий.

На следующей встрече лидеров "нормандской четверки" может обсуждаться вопрос о введении в Донбасс миротворцев. Об этом сообщил украинский вице-премьер по реинтеграции Алексей Резников.