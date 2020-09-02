Создавать новую политическую партию в Белоруссии сейчас не время. Необходимо сосредоточить все силы и внимание на главной цели — уходе с поста президента Александра Лукашенко.
Так идею создать новую партию прокомментировал бывший кандидат в президенты республики Валерий Цепкало.
"Мне не хотелось бы, чтобы сейчас штаб Виктора Бабарико втянулся в какие-то дискуссии в отношение того, как зарегистрировать, какой устав, где собрать людей. Вместо того чтобы решить главную проблему, — уход Лукашенко от власти — будут обсуждать вопросы чисто юридические, регистрационные, организационные и так далее. Опасность в том, чтобы затянуть в юридический процесс политический протест", — написал политик в своём Телеграм-канале.
Напомним, что экс-кандидат на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова объявили о создании политической партии. Это будет первая партия, зарегистрированная в Белоруссии за последние двадцать лет. Мария Колесникова также заявила, что готова стать лидером оппозиции.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.