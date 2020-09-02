Не время создавать новую партию - Цепкало о планах оппозиции РБ

Создавать новую политическую партию в Белоруссии сейчас не время. Необходимо сосредоточить все силы и внимание на главной цели — уходе с поста президента Александра Лукашенко.

Так идею создать новую партию прокомментировал бывший кандидат в президенты республики Валерий Цепкало.

"Мне не хотелось бы, чтобы сейчас штаб Виктора Бабарико втянулся в какие-то дискуссии в отношение того, как зарегистрировать, какой устав, где собрать людей. Вместо того чтобы решить главную проблему, — уход Лукашенко от власти — будут обсуждать вопросы чисто юридические, регистрационные, организационные и так далее. Опасность в том, чтобы затянуть в юридический процесс политический протест", — написал политик в своём Телеграм-канале.

Напомним, что экс-кандидат на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова объявили о создании политической партии. Это будет первая партия, зарегистрированная в Белоруссии за последние двадцать лет. Мария Колесникова также заявила, что готова стать лидером оппозиции.