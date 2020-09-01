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Амнистия от Мадуро: в Венесуэле помилованы 110 оппозиционеров

Мир

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о помиловании 110 оппозиционных законодателей, которым были ранее предъявлены обвинения.

Как следует из сделанного Мадуро заявления, это должно способствовать демократии в стране, находящейся в настоящее время под американскими санкциями и требованиями смены режима.

"Цель помилования — способствовать национальному примирению и поиску мира", — сказал министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

По его словам, эта мера была предложена комиссией по установлению истины, справедливости и миру и направлена на "открытие каналов политических действий" в рамках венесуэльской Конституции.

Правительство в Каракасе призывает к национальному единству, чтобы противостоять "преступной блокаде "со стороны США и пандемии Covid-19, призывая оппозицию стремиться к мирному сосуществованию "конституционными, избирательными и мирными путями"."

  • Среди помилованных законодателей-Фредди Гевара, Фредди Суперлано, Томас Гуанипа, Мигель Писарро, Америко де Грация, Симон Кальсадилья и Генри Рамос Аллап, лишенный депутатской неприкосновенности. В список вошли как бежавшие из Венесуэлы оппозиционные политики, так и те, кто был арестован, такие как Жильбер Каро и Ренцо Прието.

"Все они смогут принять участие в парламентских выборах 6 декабря, если они того пожелают", -добавил Родригес.

Напомним, что Венесуэла находится под американскими санкциями с января 2019 года, когда оппозиционный политик Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" и осудил Мадуро как нелегитимного президента.

Хотя Вашингтон и ряд его союзников признали Гуайдо, все его попытки захватить власть в Каракасе — включая попытку военного переворота — провалились.

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