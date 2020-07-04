Зеленский посоветовал России "изменить риторику"

Россия не может ничего требовать от Украины, поскольку это независимое государство.

С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. Так он прокомментировал требования РФ принять закон об особом статусе Донбасса.