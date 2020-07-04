Россия не может ничего требовать от Украины, поскольку это независимое государство.
С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский. Так он прокомментировал требования РФ принять закон об особом статусе Донбасса.
"Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, что это международная уже риторика", — объяснил украинский лидер.
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.