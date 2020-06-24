В украинском городе Галич Ивано-Франковской области была затоплена районная больница из-за проливных дождей. Примечательно, что в больнице содержатся больные коронавирусом нового типа.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Есть определённые сложности из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом. Далее проинспектируем горный район и после обеда проведём заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будем принимать необходимые для преодоления последствий стихии решения", — пояснил глава правительства.