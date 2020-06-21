Власти США хотят ограничить количество иностранных рабочих, которые приезжают в страну.
Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. По его словам, в ближайшие дни в стране ограничат выдачу рабочих виз.
Трамп утверждает, что исключений из правил практически не будет.
"Они нужны для большого бизнеса, где есть определенные люди, которые приезжают на длительное время, но исключений очень мало, и они будут довольно жесткими", — пояснил американский лидер.
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