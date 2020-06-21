В США ограничат выдачу рабочих виз

Власти США хотят ограничить количество иностранных рабочих, которые приезжают в страну.

Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. По его словам, в ближайшие дни в стране ограничат выдачу рабочих виз.

Трамп утверждает, что исключений из правил практически не будет.